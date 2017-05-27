ميمي عبدالرازق يختار أجهزة قطاع الناشئين بسموحة

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انتهى ميمي عبد الرازق، رئيس قطاع الناشئين بنادي سموحة، من إعداد الأجهزة الفنية لفرق الناشئين للموسم القادم وجاءت الأسماء كالأتي:

الجهاز الفني لفريق 97 يتكون من: محمد عبد المنعم (بوبى) مدير فنى وحمادة البحر مدرب عام ومنصور حسين مدرب والعمراوى مدرب حراس مرمى وجمال مصطفى ادارى الفريق ومحمد حسن طبيب الفريق.

ويتكون الجهاز الفنى لفريق 98 من: سامح حسن مدير فنى ومدحت عبد الرازق مدرب ومحمد سعيد مدرب حراس مرمى ومحمد احمد (نونش) إدارى الفريق وايهاب عثمان طبيب الفريق.

ويتكون الجهاز الفنى لفريق 99 من: محمد مرسى مدير فنى ومهند محمد مدرب عام واحمد عز مدرب ومصطفى السيد مدرب حراس مرمى وعادل ذكى ادارى الفريق ومحمد امام طبيب الفريق.

ويتكون الجهاز الفنى لفريق 2000 من: محمد ابو زيد مدير فنى واحمد الجندى مدرب عام واسلام طلبة مدرب حراس مرمى وهشام شيبة ادارى الفريق وعماد حمدى طبيب الفريق.

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ويتكون الجهاز الفنى لفريق 2001 من: حسين عامر مدير فنى وحسام عيد مدرب عام وجاسر عبد الحميد مدرب واحمد حيدر مدرب حراس مرمى ومصطفى نبوى ادارى الفريق وابراهيم ذكى طبيب الفريق.

ويتكون الجهاز الفنى لفريق 2002 من: شريف العنتبلى مدير فنى ومحمد مرعى مدرب ومحمد عبد العال مدرب حراس مرمى ومحمد احمد( نونش ) إدارى الفريق ومحمد عادل طبيب الفريق.

أما فريق 2003 فلا عبد الرازق يفاضل بين أكثر من مدرب للعمل كمدير فنى للفريق من خلال دراسة السيرة الذاتية لكل منهم أما بينما تم تشكيل الجهاز المعاون وجاء كالتالي أحمد محمود مدرب عام وإسماعيل عبد العزيز مدرب ومحمد علي مدرب حراس مرمى.

ويتولى عصام أبو المكارم مهمة نائب رئيس القطاع وعبد البديع حمادة مدير إدارى القطاع والدكتور محمود فوزى رئيس الجهاز الطبى.