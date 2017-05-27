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الزمالك ينتظر رد «الكاف» على طلب نقل مباراة اتحاد العاصمة

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الزمالك ينتظر رد «الكاف» على طلب نقل مباراة اتحاد العاصمة الزمالك ينتظر رد «الكاف» على طلب نقل مباراة اتحاد العاصمة

التحرير

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ينتظر مسئولو نادي ، رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على طلب نقل مباراتهم أمام اتحاد العاصمة الجزائري، إلى ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، بدلًا من استاد برج العرب، والمقرر لها العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد خاطب الجهات الأمنية بشأن إمكانية نقل المباراة إلا أن الأمن لم يرد على طلب الزمالك حتى الآن.

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ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، يليه كابس الزيمبابوي، واتحاد العاصمة الجزائري، برصيد ٣ نقاط لكل منهما، بينما يحتل أهلي طرابلس الليبي المركز الأخير، برصيد نقطة واحدة.

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التحرير

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