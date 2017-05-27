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تجهيز موقعين جديدين للمطافئ بأشمون في المنوفية

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مصراوي Masrawy

تجهيز موقعين جديدين للمطافئ بأشمون في المنوفية

09:31 م السبت 27 مايو 2017

تجهيز موقعين جديدين للمطافئ بأشمون في المنوفية

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن رئيس مركز ومدينة أشمون المهندس هشام بيومي، اليوم السبت، تجهيز موقعين جديدين للمطافئ بالناحية الغربية من المدينة، لتحسين سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وبلاغات الحرائق.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى التنسيق مع الدفاع المدني على تخصيص موقع بمنطقة السلخانة القديمة، التي تقرر أن تخصص لها سيارتي إسعاف وسيارتي مطافئ، وذلك بالإضافة إلى الموقع الثاني بمكتب تحسين البيئة، والتي تقرر أن تخصص له سيارة إسعاف وأخرى للمطافئ.

وفي السياق، أكد رئيس المدينة أن هذه الخطوة تأتي إيمانًا بضرورة الاهتمام بسرعة الاستجابة للاستغاثات، والتعامل السريع والفوري مع أي مشكلة حفاظًا على سلامة وراحة المواطنين.

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