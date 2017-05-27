العراق: الشرطة تقتل 14من داعش وتتقدم إلى وسط الموصل

بغداد - (د ب ا)-

صرح قائد الشرطة الاتحادية العراقية، مساء اليوم السبت، بأن قوات الشرطة تمكنت من قتل 14 من عناصر تنظيم داعش في معارك تحرير منطقة الزنجيلي وسط الموصل، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وقال الفريق رائد شاكر جودت في بيان صحفي إن "قطعات الشرطة الاتحادية مسنودة بطائرات الرصد المسيرة تواصل تقدمها الحذر في المحور الشمالي وتتوغل مسافة 250 مترا في منطقة الزنجيلي وتقتل 14 داعشيا وتدمر مركز اتصالات لهم و5 مضافات".

وأضاف: "أن قوات الشرطة تدفع بقواتها في محاور جنوبي المدينة القديمة بعشرات القناصين والأسلحة المساندة لتمشيط المناطق والسيطرة النارية على الأزقة الضيقة وسط الموصل".

وشرعت قوات عراقية اليوم السبت بعملية عسكرية ضد تنظيم داعش لتحرير ما تبقى من مناطق الساحل الأيمن من الموصل.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات قادمون يا نينوى في بيان صحفي وزع اليوم "على بركة الله انطلقت جحافل القوات المشتركة لتحرير ما تبقى من الأحياء غير المحررة في الساحل الأيمن حيث اقتحمت قوات الجيش حي الشفاء والمستشفى الجمهوري واقتحمت قوات الشرطة الاتحادية حي الزنجيلي واقتحمت قوات مكافحة الإرهاب حي الصحة الأولى".

ورجح قائد أمني عراقي الليلة الماضية أن الساعات المقبلة ستشهد قيام القوات العراقية باقتحام أحياء الموصل القديمة واستعادة جامع النوري وسط الموصل في الساحل الأيمن.

وقال الفريق رائد شاكر جودت في بيان صحفي مساء أمس "إن قطعات الشرطة المتمركزة في المحاور الجنوبية والشمالية تشن قصفا مكثفا بصواريخ كراد ومدفعية الميدان والطيران المسير استهدف مقرات الدواعش ودفاعاتهم في باب الطوب وباب جديد والفاروق والزنجيلي تمهيدا لاقتحام المدينة القديمة في الساعات المقبلة وتحشيد قوات خاصة لإجلاء المدنيين ومساعدتهم في الخروج من مناطق الاشتباك ".

وأضاف أن "قواتنا قادرة على حسم معركة المدينة القديمة واستعادة جامع النوري وداعش يفقد سيطرته على المناطق الحيوية القريبة من الحدباء".

ونجحت القوات العراقية منذ منتصف أكتوبر من عام 2016 وحتى الآن في معارك متواصلة بالتعاون مع طيران التحالف الدولي من تحرير الغالبية العظمى أحياء محافظة نينوى من سيطرة داعش وتقييد حركته في مناطق أخرى، الأمر الذي يؤكد ن عمليات تحرير المحافظة من داعش اصبحت قاب قوسين أو أدنى.