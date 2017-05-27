إيطاليا تلغي عملتي السنت و2 سنت اعتبارا من 2018
إيطاليا تلغي عملتي السنت و2 سنت اعتبارا من 2018
08:59 م السبت 27 مايو 2017
إيطاليا
روما - (د ب أ):
قررت لجنة برلمانية إيطالية بشأن قضايا الميزانية، اليوم السبت، أن البلاد ستلغي عملتي السنت و2 سنت اعتبارا من أول يناير 2018.
وسينتج عن إلغاء الفئتين الصغيرتين توفير حوالي 20 ألف يورو سنويا. وأنفقت الحكومة الإيطالية ملايين اليوروهات على صك الفئات الصغيرة منذ إدخال عملة اليورو عام 2004.
وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء بأن هذه المبادرة تعني أن إيطاليا ستقرب جميع الأسعار إلى أقرب رقم ينتهي بـ 5 أو صفر.
وتعكف دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، على دراسة خطوات لإلغاء عملتي السنت و2 سنت.
وفي بلجيكا وفنلندا وهولندا وايرلندا، غالبا ما يتم تقريب الأسعار إلى أقرب مضاعف خمسة سنتات لتجنب استخدام الفئات الأصغر، رغم أنه يمكن التعامل بها قانونيا.
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