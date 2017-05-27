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الخطوط البريطانية تلغي جميع رحلاتها من مطاري جاتويك وهيثرو

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مصراوي Masrawy

الخطوط البريطانية تلغي جميع رحلاتها من مطاري جاتويك وهيثرو

09:28 م السبت 27 مايو 2017

الخطوط البريطانية تلغي جميع رحلاتها من مطاري جاتويك وهيثرو

ارشيفية

لندن / برلين (د ب أ)

صرحت السلطات البريطانية اليوم السبت بأن عطلا في التيار الكهربائي ربما كان هو السبب وراء انهيار تكنولوجيا المعلومات بشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز".

وقد أدى العطل إلى اضطراب كبير في عمل الشركة واستلزم إلغاء جميع رحلاتها من مطاري جاتويك وهيثرو.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الشركة أليكس كروز لوكالة أنباء بريس أسوسييشن البريطانية اليوم السبت.

أضاف كروز أنه لا يوجد أية أدلة على ان هناك هجوما إلكترونيا.

أدى العطل إلى تأخير رحلات كثير من ركاب الشركة على مستوى العالم.

وكانت الشركة ألغت جميع رحلاتها التي تقلع من مطار هيثرو ومطار جاتويك اليوم السبت.

وقالت وكالة أنباء "بريس أسوسييشن " البريطانية إن السبب يرجع لانهيار شبكة تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي " إن العمل جار حاليا لحل المشكلة.

كانت الشركة ألغت في وقت سابق الرحلات المقررة حتى السادسة من بعد ظهر اليوم فقط.

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