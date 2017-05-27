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فيديو| رمضان عبد المعز يستنكر هجوم المنيا

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فيديو| رمضان عبد المعز يستنكر هجوم المنيا فيديو| رمضان عبد المعز يستنكر هجوم المنيا

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استنكر رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، حادث المنيا الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، واصفًا العمل الإرهابي بأنه "مصاب أليم استهدف قتل الأبرياء وسفك الدماء".

وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه برنامج"لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة"DMC"، اليوم السبت: ""نسأل الله أن يدفع عن البلاء وأن يرفع عن شعبها البلاء، بهذا الشهر الكريم، وأن يمن على كل مصاب في حادث المنيا الإرهابي بالشفاء العاجل".

واستهدف مجهولون أتوبيس يقل عددًا من الأقباط والنساء والأطفال، أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي، متوجهًا إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة في المنيا، وقاموا بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه أتوبيس مما أسفر عن استشهاد 28 شخصا وإصابة 25 آخرين.

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