انهيار أرضي في النمسا يؤدي إلى محاصرة 17 شخصا في فجوة بجبال الألب

سان يوهان إم بونجو (النمسا) - (د ب أ):

صرح متحدث باسم الشرطة في مدينة سالزبورج النمساوية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن انهيارا أرضيا أدى إلى محاصرة 17 شخصا داخل فجوة بجبال الألب النمساوية.

وأدى الانهيار إلى طمر الممر المؤدي إلى الفجوة الصخرية المسماة ليشتنشتاينكلام (فجوة ليشتنشتاين) قرب مدينة سان يوهان إم بونجاو النمساوية، وهذه الفجوة تمثل معلما سياحيا شهيرا.

وأوضح المتحدث أن أحدا لم يصب بجروح جراء الحادث.

وانتقل أفراد من قوة الإنقاذ الجبلية عند المساء لإخراج هؤلاء المحتجزين من تلك الهوة.

تعتبر هوة ليشتنشتاينكلام بتشكيلاتها الصخرية العجيبة هدفا محببا لمرتادي المتنزهات بالقرب من الحدود النمساوية مع ولاية بافاريا جنوب ألمانيا.