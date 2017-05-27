زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب غربي تركيا
زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب غربي تركيا
08:56 م السبت 27 مايو 2017
إسطنبول - (د ب أ):
ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية مانيسا غربي تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية عن دائرة الزلازل في "هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية" التركية (آفاد)، قولها في بيان، إن مركز الهزة الأرضية في قضاء "صاوخان" بمانيسا.
ولفت البيان إلى أن الهزة وقعت عند الساعة 1853 بالتوقيت المحلي (1653 بتوقيت جرينتش) على عمق 85ر28 كيلومتر تحت مستوى سطح البحر.
كما نقلت الوكالة عن مدير "آفاد" في مانيسا، "بكير شن"، تأكيده على عدم وقوع أي قتلى أو جرحى جراء الزلزال، حسب معلومات أولية.
وأشار إلى تضرر بعض المنازل المصنوعة من الطوب اللبن في إحدى القرى القريبة من مركز الزلزال.
وذكر "شن" أن فرق "آفاد" توجهت إلى المنطقة التي تأثرت من الزلزال.
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