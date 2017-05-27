ترامب: عودة مئات المليارات من الشرق الأوسط يعني "وظائف وظائف وظائف"

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي إن إعادة مئات المليارات من الدولارات من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني توفير الكثير من الوظائف.

وكتب ترامب عبر حسابه بتويتر،اليوم السبت "إعادة مئات المليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط مما يعني وظائف وظائف وظائف".

وكان الرئيس ترامب قد بدأ جولته الخارجية الأولى الأسبوع الماضي بزيارة المملكة العربية السعودية وحضر القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وعقدت الولايات المتحدة مع المملكة اتفاقيات في عدة مجالات تجاوزت قمتها 380 مليار دولار.

وأعلن مسؤول أمريكي بالبيت الأبيض لرويترز السبت الماضي إن البلدين وقعا اتفاقيات عسكرية تاريخية بقيمة حوالي 110 مليار دولار، مضيفًا أن ذلك إشارة إلى السعي لتعزيز أمن المملكة ودول الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية.

فيما ذكرت ذكرت شبكة (CNBC) الأمريكية أن تعاقد التسليح فوريًا ستكون قيمته 110 مليار دولار، لكنها ستصل إلى 350 مليار دولار بعد عشر سنوات.

كما شملت اتفاقياتها مع الشركات الأمريكية، اتفاقية لإنشاء شركة سعودية لإدارة المشروعات، واتفاقية لتطوير القدرات البشرية في المملكة. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية فقد وقعت السعودية مع أمريكا أيضًا ست اتفاقيات لتصنيع وتوريد متعلقة بخدمات النفط والغاز، بجانب ثلاث اتفاقيات في مجال أعمال الحفر والتنقيب، واتفاقيتين في مجال التعدين أحدهم لتوسيع انتاج الألومنيوم.

كما أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التوصل إلى اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار في مجالات بداية من الكهرباء إلى الرعاية الصحية والغاز والتعدين.

ومن ناحيتها وقعت شركة الطاقة العملاقة في المملكة "أرامكو" على اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار مع عدد من الشركات الأمريكية، وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح لرويترز، إن إجمالي الصفقات من جميع الشركات في المملكة من نظيراتها في الولايات المتحدة تخطت 200 مليار دولار، والهدف من ذلك هو صناعة منتجات في الداخل كان يتم استيرادها.