فيديو| أرسنال يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

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نجح فريق أرسنال في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، بعدما تغلب على فريق تشيلسي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ويمبلي بلندن.

تقدم أرسنال في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب اليكسيس سانشيز، ليعادل البلوز النتيجة في الدقيقة 76 عن طريق دييجو كوستا، ثم يعود أرسنال للتقدم في الدقيقة الـ79 عن طريق آرون رامسي.

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ويعد هذا اللقب هو الـ13 لفريق أرسين فينجر في تاريخ المسابقة، ليصبح أكثر فريق إنجليزي يتوج بهذا اللقب، متفوقا على مانشستر يونايتد الذي تمكن من الفوز بهذا اللقب 12 مرة.