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«الكالتشيو» يوفنتوس يفوز على بولونيا.. وفيرونا يسقط أمام أتلانتا

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«الكالتشيو» يوفنتوس يفوز على بولونيا.. وفيرونا يسقط أمام أتلانتا «الكالتشيو» يوفنتوس يفوز على بولونيا.. وفيرونا يسقط أمام أتلانتا

التحرير

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فاز فريق يوفنتوس على نظيره البولوني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب ريناتو دال، ضمن مباريات الأسبوع الـ 38 من الدوري الإيطالي. 

تقدم بولونيا في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب سفير سليطي، ثم تعادل يوفنتوس النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب باولو ديبالا، قبل أن يضيف مويس كين الهدف الثاني في الدقيقة 94 من عمر المباراة. 

وبهذا الفوز وصل رصيد يوفنتوس إلى 91 نقطة متصدر الجدول، فيما توقف رصيد بولونيا عند النقطة 41 في المركز الرابع عشر. 

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وفي مباراة أخرى من الجولة نفسها، نجح فريق أتلانتا في تحقيق الفوز على فريق كييفو فيرونا، بهدف وحيد، في اللقاء الذي دار بينهما على ملعب أتليتي أزوري. 

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أليخاندرو جوميز في الدقيقة الـ 52 من عمر الشوط الثاني. 

ورفع أتلانتا رصيده للنقطة 72 محتلًا المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 43 في المركز الرابع عشر. 

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التحرير

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