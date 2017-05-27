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تجديد حبس بطلَي واقعة إشاعة "الفيروس الغامض" بشبرا

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس بطلَي واقعة إشاعة "الفيروس الغامض" بشبرا

07:22 م السبت 27 مايو 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، اليوم السبت، بتجديد حبس الزوج والزوجة، بطلَي واقعة إشاعة الفيروس الغامض بشبرا، 15 يومًا، ووجهت لهما المحكمة تهم القتل العمد، وإثارة الفوضى، وتكدير السلم العام، بعد اكتشاف أن المتهمين دبرا لقتل أسرتَيهما بعشب نادر سام.

تعود وقائع القضية إلى مصرع 3 أطفال وإصابة 12 آخرين من أسرة واحدة، قبل شهرين، لترجع الأجهزة الأمنية – وقتها - سبب الحادث، لفيروس غامض في الجو، أدى للوفيات والإصابات، الأمر الذي أدى لتحقيقات أمنية وطبية واسعة، أكدت خلو المنطقة أو أجسام المرضى من أي فيروسات غامضة.

ودفعت نتائج التحقيقات الطبية، مباحث شبرا لتشكيل فرق بحث، أشرف عليه اللواء علاء سليم، مدير مباحث القليوبية، وقاده العميد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، والمقدم أحمد سامي عفيفي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

وتبين أن والد أحد الضحايا وزوجته لم يصابا بأي أذى من "الفيروس الغامض"، رغم وجودهما بالمكان ذاته وقت الحادث، فوضعتهما أجهزة الأمن تحت المراقبة، ورصدت تحركاتهما حتى التأكد من اختلاقهما الواقعة، وإلقاء القبض عليهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

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