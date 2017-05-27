تجديد حبس بطلَي واقعة إشاعة "الفيروس الغامض" بشبرا
تجديد حبس بطلَي واقعة إشاعة "الفيروس الغامض" بشبرا
07:22 م السبت 27 مايو 2017
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أمر قاضي المعارضات، بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، اليوم السبت، بتجديد حبس الزوج والزوجة، بطلَي واقعة إشاعة الفيروس الغامض بشبرا، 15 يومًا، ووجهت لهما المحكمة تهم القتل العمد، وإثارة الفوضى، وتكدير السلم العام، بعد اكتشاف أن المتهمين دبرا لقتل أسرتَيهما بعشب نادر سام.
تعود وقائع القضية إلى مصرع 3 أطفال وإصابة 12 آخرين من أسرة واحدة، قبل شهرين، لترجع الأجهزة الأمنية – وقتها - سبب الحادث، لفيروس غامض في الجو، أدى للوفيات والإصابات، الأمر الذي أدى لتحقيقات أمنية وطبية واسعة، أكدت خلو المنطقة أو أجسام المرضى من أي فيروسات غامضة.
ودفعت نتائج التحقيقات الطبية، مباحث شبرا لتشكيل فرق بحث، أشرف عليه اللواء علاء سليم، مدير مباحث القليوبية، وقاده العميد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، والمقدم أحمد سامي عفيفي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.
وتبين أن والد أحد الضحايا وزوجته لم يصابا بأي أذى من "الفيروس الغامض"، رغم وجودهما بالمكان ذاته وقت الحادث، فوضعتهما أجهزة الأمن تحت المراقبة، ورصدت تحركاتهما حتى التأكد من اختلاقهما الواقعة، وإلقاء القبض عليهما، وإحالتهما للنيابة العامة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
المتهمان بتأليف "الفيروس الغامض": "الشيطان لعب في دماغنا وخلانا نقتل
-
حبس عصابة "الفيروس الغامض" بشبرا الخيمة على ذمة التحقيقات
-
مدير إسعاف المنيا: العاصفة الترابية سبب الاختناق ولا يوجد فيروس في
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
في أول حديث له.. سائق أتوبيس حادث المنيا يروي لمصراوي تفاصيل الهجومأخبار
-
خبراء: لهذا استهدفت القوات الجوية مجلس شورى مجاهدي درنة تحديدًاأخبار
-
أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهدأخبار
-
عادل إمام: خطاب الرئيس السيسي هو الأجرأ.. و"اشمعنى الفرنساويين ضربوافنون
-
44 صورة ترصد توديع الأهالي لشهداء حادث المنيا الإرهابيأخبار
-
صحيفة فرنسية: احتمال سقوط الطائرة المصرية ناتج عن أجهزة "آبل"أخبار