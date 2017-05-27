مجلس المُحافظين يبحث إنشاء قواعد بيانات لأراضي الدولة بنظام جغرافي مُحدد

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع المحافظين بحضور وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والأوقاف، والإسكان، والبيئة، والعدل، والري، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية.

وناقش الاجتماع، الموقف الحالي لكل محافظة لما تم بالنسبة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وتقنين أوضاع المخالفات حتى تاريخه، والتعرف على ما تم إنجازه على أرض الواقع، وقد تم التوجيه بتدقيق بعض البيانات، وتوحيد أسلوب العرض ووضع بعض الملاحظات التفصيلية والتي ترتبط بخصوصية الموقف في كل محافظة، بحيث يتم اعداد تقرير موحد للعرض على السيد رئيس الجمهورية حول موقف إزالة التعديات وتقنين الأوضاع والجهود المبذولة في هذا الإطار.

كما تناول الاجتماع بحث مقترح لإنشاء قواعد بيانات لأراضي الدولة وفق نظام معلومات جغرافي يتيح رصد التغيرات والتعديات على الأراضي والمنشآت المخالفة، وتسجيل مكان وزمان كل مخالفة، بحيث يتم توفير بيانات احصائية وإتاحة معلومات مدققة لجهات الولاية في الدولة تساعد على سرعة التعامل مع هذه المخالفات، وتمت الإشارة إلى أهمية أن يتم العمل بشكل إلكتروني يحيد العنصر البشري ومواجهة الفساد.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبات المقررة على التعدي على أراضي الدولة، وكذا التعديلات الخاصة بتقنين أوضاع المخالفات، ذلك فضلاً عن بحث الإجراءات القانونية اللازمة لتفويض المحافظين في التعامل مع حالات تقنين أوضاع التعديات على الأراضي.

و جدد رئيس الوزراء مرة أخرى مطالبته للسادة المحافظين بضرورة التواجد على الأرض خلال شهر رمضان، والاهتمام بمسألة ضبط الأسواق والأسعار، ومراقبة توافر السلع بكميات مناسبة في الأسواق.