فيديو| المترو: الدفع بـ20 قطارا مكيفا للتخفيف على المواطنين

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قال المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادى بكير، إن الهيئة تدفع بقطارات إضافية منعًا للتكدس بالمحطات، كذلك تم الدفع بـ 20 قطارًا مكيفًا بالخط الأول والثاني، أما الخط الثالث فكله قطارات مكيفة.

وأوضح خلال حديثه لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم عمل صيانة كاملة للتكييفات والمراوح بجميع المحطات، لافتًا إلى أن هناك 20 نقطة إسعاف في الخطوط الثلاثة يبدأ موعد عملهم من الساعة الـ7 صباحا حتى الحادية عشرة مساءً وذلك لإغاثة المرضى.

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وأضاف أن 1610 رحلة تعمل بالخطوط الثلاثة، مقسمة على 520 للخط الأول، و660 للثاني، و430 للثالث، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات المترو إلى 21 ساعة تبدأ من 5 ونصف صباحًا وتنتهي الساعة 1.5 صباحًا.