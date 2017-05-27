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الحريري: أسر العمال المحبوسين لم تجد من يحنو عليها

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الحريري: أسر العمال المحبوسين لم تجد من يحنو عليها الحريري: أسر العمال المحبوسين لم تجد من يحنو عليها

التحرير

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طالب النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب بضرورة إنهاء أزمة عمال شركة أسمنت طرة المنتظر بدء أولى جلسات محاكمتهم غدًا الأحد وعودة العمال للعمل وصرف روابتهم، كما طالب بإنهاء أزمة عمال شركة الترسانة البحرية التي مضى عليها أكثر من عام.

وأوضح الحريري في تصريحات لـ"التحرير" أن المئات من عمال شركة الترسانة البحرية لم يستطيعوا العودة لعملهم منذ 23 مايو 2016 على خلفية مطالبة العمال ببعض حقوقهم المشروعة، إلى جانب 26 من زملائهم مازالوا في انتظار صدور الحكم عليهم في اتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل.

كما أشار النائب في تصريحات له اليوم السبت أنه في اليوم الأول من رمضان يمر أكثر من عام على منع المئات عمال شركة الترسانة البحرية من دخول مصنعهم، لأنهم طالبوا ببعض حقوقهم المشروعة، مضيفا "مئات الأسر لا تجد قوت يومها، وبعض الأسر عائلها الوحيد محبوس باتهامات باطلة، بالرغم من الاعتذارات والمناشدات لكل المسئولين فى الدولة بلا استثناء لم تجد هذه الأسر من يحنو عليها".

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مشيرًا إلى أن الأزمة تتكرر مع عمال أسمنت طرة، لأنهم اعتصموا 55 يوما بدون توقف العمل دقيقية واحدة، واعتصموا متمسكين بحقهم في العمل بالشركة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إلى أقصى درجة.

واختتم الحريري بيانه قائلًا: "بالعدل نبنى الوطن، ارفعوا الظلم عن العمال، امنحوا العمال الأجر مقابل العمل والإنتاج في ظل إدارة رشيدة حكيمة تسعى لتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وليس لغلق المصانع وبيع الأراضي، أو لتحقيق أرباح على حساب عرق العمال ومرتباتهم الزهيدة".

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التحرير

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