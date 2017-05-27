نقابيون يطالبون بالإفراج عن عمال أسمنت طرة

التحرير

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أعلن العشرات من السياسين والنقابيين تضامنهم مع عمال شركة أسمنت طرة، المنتظر عقد أولى جلسات محاكمتهم غدًا الأحد، على خلفية اعتصامهم الذي تم تنظيمه إبريل الماضي، للمطالبة بتنفيذ حكم أحقيتهم في التعيين بالشركة.

وطالب بيان وقع عليه 12 حزبًا وحركة سياسية و252 شخصية سياسية ونقابية وعامة بالإفراج الفوري عن العمال وإنقاذهم من المحاكمة على تهم لم يرتكبوها من الأساس.

وفي السياق ذاته، أوضح أحد العمال "طلب عدم ذكر اسمه" أن الإدارة رفضت صرف مرتبات العمال عن الشهر الحالي إلى أن يتم نقل تبعية العاملين بقطاع الأمن لشركة جديدة، حتى لا يكون لهم الحق في المطالبة بتنفيذ الحكم الذي اعتصم العمال من أجل تنفيذه.

وأضاف العامل لـ "التحرير" بأن العمال في مفاوضات مع الإدارة لمحاولة إنهاء أزمة زملائهم وتعرضهم للمحاكمة على خلفية اتهامات لم يرتكبوها أثناء اعتصامهم السلمي، وأن هناك مساعٍ لإقناع الإدارة بالتنازل عن البلاغات المقدمة ضد العمال حتى لا تتم محاكمتهم.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها عمال المصنع لم تتوقف، حيث إن أكثر من 34 عاملا المقبوض عليهم، لا يتقاضون رواتبهم رغم حلول شهر رمضان، بسبب رفض الإدارة صرفها، مشترطًة أن ينقل العمال تبعيتهم لشركة جديدة، حتى لا يطالبوا بتنفيذ حكم أحقيتهم في التعيين، وتتم معاملتهم كباقي العاملين الجدد، التابعين لشركة توريد العمالة، التي تعاقدت معها الإدارة، للتخلص من العمال الحاصلين على حكم أحقيتهم في التعيين.

كما نوه الموقعون بأن اعتصام العمال استمر لمدة 55 يوما، رفضا لـتشريدهم، والاستعانة بشركة حراسة من شركات توريد العمالة "سيئة السمعة"

وندد البيان باقتحام الشركة، وقال الموقعون أن "زملاءنا لم يطالبوا سوى بمطلب عادل هو عدم قطع أرزاقهم، ورغم استمرار المصنع في الإنتاج طوال فترة الاعتصام، فقد تم اقتحام المصنع أكثر من مرة وتم اعتقال العمال على دفعات".

أوضح أن اقتحام الشركة والقبض على العمال من مقر عملهم يُعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون الذي أقر بمشروعية الإضراب كما نص على حق المواطن في المعاملة الكريمة الإنسانية داخل مقرات الاحتجاز، كما أشار إلى مخالفة هذا الاعتقال لكافة الاتفاقيات والمواثيق العمالية الدولية، التي وقعت عليها مصر، والتي أوصت بعدم الجبرية في العمل وبأحقية الإضراب.

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وأعرب الموقعون عن إدانتهم لسياسة تجريم الحق في الإضراب، واقتحام المصنع مرتين لاعتقال عمال طالبوا بحقوقهم بطريقة سلمية، ويتبعون القانون والاتفاقيات الدولية، كما طالبوا بالإفراج الفوري عنهم.

كما طالب الموقعون بتحويل كل رجل شرطة تطاول على العمال بالضرب أو بالسب للمحاكمة.

ولفتوا إلى ان مصر سـتشارك اجتماع منظمة العمل في جنيف خلال الأيام القادمة، وسيتم مناقشة انتهاكات الداخلية ضد الحركة العمالية، وتدخلات الأمن فيها، واعتقال قياداتها ونقابيها، وعدم الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية، التي وقعت عليها، مما سيضع مصر على رأس القائمة السوداء للدول المنتهكة للحقوق العمالية.

ودعا الموقعون كافة المهتمين للتضامن مع عمال الأمن بشركة أسمنت طرة، ونطالب بالإفراج الفوري عن زملائنا العمال.

الكيانات الموقعة:

1- حزب الدستور

2- حملة عايزين نعيش

3- جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات

4- لجنة العمال بحزب مصر القوية

5- حزب تيار الكرامة بالمحلة الكبرى

6- نقابة الضرائب العقارية المستقلة

7- مؤسسة الدفاع عن المظلومين

8- محاميو التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي

9- نقابة الحرفيين بالإسماعيلية

10- حركة الاشتراكيين الثوريين

11- حزب العيش والحرية تحت التأسيس

12- نقابة الحرفيين بالإسماعيلية

الأفراد

1- موسى قرين- وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

2- محمد البسفي صحفي حر

3- محمد هاشم

4- وجدي عبد العزيز

5- هشام فؤاد الاشتراكيين الثوريين

6- سمير شرف الدين

7- ساهر جاد صحفي

8- طارق صابر نقابي

9- يوسف رشوان الحزب الاشتراكي المصري

10- عادل زكريا صحفي

11- نادر سمير زكي

12- طارق بحيري هيئة النقل العام

13- حسن العشري

14- إيهاب زيدان صحفي

15- شاذلي صاوي شاذلي نقابي

16- أحمد حسن محامي

17- إسلام عبد الرازق

18- أسماء زيدان

19- سناء فؤاد طبيبة

20- وافي نصر يسن مهندس

21- حاتم عبد الدايم نقابي

22- ليلى قطري

23- ريم الخفش طبيبة

24- سعيد زهران بتروتريد

25- عبد الرحمن الجوهري محامي

26- محمد زكي شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)

27- محمد هاشم

28- نادية عبيد نقابية

29- وائل توفيق

30- حسام الدين عبد الفتاح حزب مصر القوية

31- بسمة عبد العزيز طبيبة وكاتبة

32- وفاء عشري عضو مؤسس بحزب العيش والحرية

33- السيد محمد عبد الغني صاحب مخبز

34- محمود الشافعي محامي

35- رامي رزق مصمم جرافيك

36- محسن صبري عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية

37- كمال الدين محمد يونس نقابي

38- شادي علي علي نقابي

39- محمود السيد

40- عماد أحمد حجاج نائب رئيس نقابة نايل لينين جروب بالإسكندرية

41- أحمد أبو زيد صحفي وباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام

42- سوزان محمود ندا محامية

43- شريف الروبي

44- أحمد سيد محمود

45- رفعت سلام شاعر

46- ياسر الشريف عامل بالقطامية للأسمنت

47- حسين فهمي

48- فرحات سليمان نقابي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

49- عايدة سيف الدولة أستاذة جامعية بالمعاش

50- كمال سليمان

51- مجدي البدوي

52- منال خالد

53- مجدي عبد السلام رئيس الاتحاد الإقليمي بالإسكندرية

54- محب عبود نقابي

55- ماجدة جادو كاتبة

56- طاهر مختار طبيب

57- محسن البلسي كاتب وشاعر وفنان تشكيلي

58- محمد محمود الجزار حزب مصر القوية

59- أشرف راشد الشيخ

60- أيمن عبد المعطي (مدون اشتراكي ثوري)

61- إبراهيم متولي محامي

62- وليد عيسى

63- خالد عبد الرحمن طبيب اشتراكي ثوري

64- إلهامي الميرغني باحث اقتصادي

65- سماح حسين حزب مصر القوية

66- تسنيم منير طالبة جامعية

67- عبد الفتاح خطاب قيادي عمالي

68- حازم حسني صحفي

69- سوسن عمران نقابية

70- أحمد حداد عامل

71- علي الحلواني محامي

72- دعاء ندا باحثة

73- عبده عاطف نقابي بالتأمينات

74- لبيبة السيد النجار كاتبة صحفية

75- طارق صابر عبد الفتاح نقابي

76- إيمان لطفي حزب مصر القوية

77- ياسر الشيخ نقابي

78- أحمد كامل محامي

79- أحمد الخميسي كاتب صحفي

80- أبو المعاطي السندوبي صحفي

81- عبد الله عاشور نقابي

82- نرمين خفاجي أثرية

83- هبة بحيري لجنة عمال حزب تيار الكرامة

84- إيمان الوراقي موظفة

85- طارق الأيوبي

86- محمد شفيق جبر ناشط عمالي

87- أسماء إبراهيم محمد علي صحفية

88- صابر بركات نقابي ومحامي بالمعاش

89- رفعت حسين نقابي

90- حكيم يحيى ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق

91- يوسف شعبان صحفي

92- هبة زكريا صحفية

93- ولاء صلاح صحفية

94- إلهامي صليب صيدلاني

95- أشرف صلاح مدرس

96- عبد الرحمن يوسف علي محامي

97- داليا محمد باحثة

98- زين العابدين فؤاد شاعر

99- سيد حفني عامل بالمعاش

100- محمد الأصمعي نقابي

101- إيناس فؤاد محاسبة

102- محمد فوزي صحفي

103- جيهان رجب صحفية

104- خالد رمضان عبد العزيز عضو اللجة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومدير إدارة بوزارة الكهرباء

105- محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لقنابات الدلتا

106- شوقي منصور نقابي

107- رأفت حسين الدسوقي دكتور جامعي والمستشار القانوني للاتحاد الدولي للصناعات

108- أحمد فتحي رزق كاتب صحفي

109- شهيرة سلام صحفية

110- خلف رزق خليل

111- كرم صابر محامي

112- ياسر سعد محامي

113- ماهينور المصري محامية

114- حازم صلاح الدين محامي

115- محمد نور موظف بالسويس

116- مديحة الملواني صيدلانية

117- أحمد قاسم

118- عبد الرؤوف بطيح محرر صحفي

119- حمدي عز مدير سياحي ونقابي

120- تامر هنداوي صحفي

121- أحمد سوكس هيئة النقل العام

122- عادل عبد الله نقابي

123- هاجر زينهم صيدلانية

124- محمد بدر الدين نقابي سابق

125- فاطمة الشناوي صحفية

126- علي الليثي محامي

127- نجاح عبد الحميد عاملة

128- محمد عبد القدوس صحفي

129- فدوى جاد أستاذ جامعي

130- احمد سامح العداروسي صحفي

131- جمال عثمان طنطا للكتان

132- شكري قشطة نقابة أكسون موبيل

133- سيدة السيد محمد فايد ممرضة

134- علاء عوض أستاذ امراض الكبد

135- معتز احمد اشتراكي ثوري

136- خليل رزق سائق

137- عبد الحميد زهران محامي

138- مركز سيف للقانون

139- محمد عبد الخالق هيئة النقل العام

140- أحمد عبد الحميد شرف اشتراكي عمالي

141- زينب فؤاد الأمين العام للاتحاد النوعي للبريد المصري

142- فتحية موسى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

143- الشوادفي العرابي

144- أحمد شهاب أثري

145- سعيد زهران عامل

146- شعبان خليفة

147- أيمن أبو العلا

148- علاء هيبة سائق

149- محمود شعيب

150- نجلاء البدري

151- فتحي عبد السميع

152- أشرف عبد الونيس الدلجاوي

153- الدسوقي جابر

154- أشرف قويدر

155- محمود المليجي

156- رباب محمود

157- هدى كامل بالمعاش

158- فاطمة رمضان نقابية

159- سهام شوادة صحفية

160- كارم يحيى صحفى

161- حاتم العويني نقابي وناشط عمالي الاتحاد العام التونسي للشغل

162- أحمد عبدالجواد مخرج

163- عبد الرحمن الجوهرى محامى

164- ابراهيم الصحارى صحفى

165- حسن عبد الفتاح

166- جانيت عبد العليم

167- محمد عبد السلام نقابى ومحام وعضو بالحزب الاشتراكى المصرى

168- أشرف أبو حامد

169- رزق عبد العليم الحنفي

170- انتصار غريب

171- سعيد الشحات

172- عمرو أمين عبد الله

173- محمد محمود رفعت

174- محمد زكي

175- توبة عبد العاطي الباهي النقابة المستقلة للتشييد والبناء لعمال الأجر اليومي بالفيوم

176- طارق العطار محامي

177- صفاء محمد

178- محمد الساهر

179- جلال السعيد

180- طلعت فهمي

181- شعبان هيكل

182- حسام رضا

183- أحمد سعيد

184- أحمد صبري أبو الفتوح

185- انتصار غريب محمد

186- محمد الغزولي

187- محمود شحاتة أبو رابح

188- أميمة الشريف

189- طه طنطاوي

190- أحمد أمين

191- علي أبو هميلة

192- أسامة النجدي

193- أحمد حسني رمضان

194- حنان محمد احمد

195- أحمد خربوش

196- علي السنوسي

197- فايزة هنداوي

198- محمد البيلي

199- عبدالطيف أبو هميلة

200- محمد الشامي

201- وهبة المصري

202- نائل السودة

203- عماد الصابر

204- نبيل حماد

205- محمد إبرهيم عبدالله

206- أحمد حمودة

207- محمد علي رشدي العربي

208- سلوى سالم

209- حمدي محمود النقابة المستقلة لعمال البناء والأخشاب والعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

210- أشرف إبراهيم العايدى

211- نبيل الأهلاوي

212- محمد البسيوني

213- محمد صلاح البارويشي

214- ناجي رشاد عبد السلام، عامل بشركة مطاحن جنوب القاهرة

215- رشا ربيع، صحفية

216- محمود الشريف، صحفي

217- رباب عزام، صحفية

218- أحمد عبد العزيز، صحفي

219- محمود الدموكي، صحفي

220- محمود العوضي، باحث

221- محمد فخري، صحفي

222- عماد حمدي، صحفي

223- منة شرف الدين، صحفية

224- يارا حلمي، صحفية

225- محمود السقا، صحفي

226- إكرام يوسف، صحفية

227- خالد البلشي، صحفي

228- شريف البراموني، صحفي

229- سهام شوادة، صحفية

230- أحمد عوف، صحفي

231- محمد رشدي، صحفي

232- مديحة حسين، صحفية

233- خالد داوود، رئيس حزب الدستور

234- وليد صلاح، صحفي

235- بيسان كساب، صحفية

236- سوزان عبد الغني، صحفية

237- محمد العريان، صحفي

238- إيمان عوف، صحفية

239- سلوى عثمان، صحفية

240- كريم نوبي، مترجم

241- حاتم عبد الله، صحفي

242- محمد سعيد

243- وسام لطفي، محاسبة

244- تامر وجيه، مدون اشتراكي ثورى

245- محمد عبد الله النحاس

246- سامح محمد الديب

247- محمد مصطفى، صحفي

248- محمد علي الجندي، ممرض

249- محمد علي مصطفى، محاسب

250- إبراهيم جمعة تاج الدين

251- هند الديب، موظفة

252- سراج الدين قنبر