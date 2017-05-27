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نائب: مصر في حاجة لبرنامج متكامل لمواجهة الفكر المتطرف

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نائب: مصر في حاجة لبرنامج متكامل لمواجهة الفكر المتطرف نائب: مصر في حاجة لبرنامج متكامل لمواجهة الفكر المتطرف

التحرير

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طالب النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بالانتهاء من مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، بعد توصية الرئيس بتشكيله، مؤكدا أن في حاجة إلى برنامج متكامل لمواجهة الفكر المتطرف يشمل المؤسسات الدينية والتعليمية.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له، على ضرورة تكاتف المصريين خلف القيادة السياسية والتوحد لتفويت الفرصة على تلك الجماعات الإرهابية فى نشر الفتن والأفكار المتطرفة فى صفوف المصريين.

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