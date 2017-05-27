نائب: مصر في حاجة لبرنامج متكامل لمواجهة الفكر المتطرف

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طالب النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، بالانتهاء من مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، بعد توصية الرئيس بتشكيله، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى برنامج متكامل لمواجهة الفكر المتطرف يشمل المؤسسات الدينية والتعليمية.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له، على ضرورة تكاتف المصريين خلف القيادة السياسية والتوحد لتفويت الفرصة على تلك الجماعات الإرهابية فى نشر الفتن والأفكار المتطرفة فى صفوف المصريين.

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واستنكر وطني الحادث الإرهابى الخسيس، الذى استهدف حافلة تقل مجموعة من المصريين المسيحيين بمحافظة المنيا، أمس الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 29 وإصابة 25 آخرين.