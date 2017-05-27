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إزالة 2772 حالة تعد في البحيرة

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إزالة 2772 حالة تعد في البحيرة إزالة 2772 حالة تعد في البحيرة

التحرير

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أعلنت نادية عبده، محافظ البحيرة، عن أن إجمالي عدد حالات الإزالة، التي نفذتها  الوحدات المحلية، بلغ 2772 حالة على مساحة 3680 فدان أراضي زراعية، ومساحة مليون و139 ألفا و417 مترا مربعا أراضي مباني.

وأكدت عبده، في بيان لها، اليوم السبت، على استمرار تنفيذ تلك الحملات لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، ولردع المخالفين واسترداد حق الدولة والمال العام قبل نهايه الشهر الجاري.

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وأشارت إلى أن تلك الحملات تشمل لإزالة التعديات على أراضس الوحدات المحلية، الأوقاف، الآثار، الطرق، الري، الزراعة، الإصلاح الزراعي والسكة الحديد، كما يتم المتابعة بصفة مستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، المشكلة بديوان عام المحافظة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة بحضور مندوبي الجهات، صاحبة الولاية على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وأعضاء اللجنة التنسيقية.

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التحرير

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