سائقان وعاطل وراء سرقة 200 ألف من صائغ بعين شمس

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

أتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم السبت، من ضبط سائقين وعاطل؛ بتهمة سرقة حقيبة يد من صائغ بمحل مجوهرات بداخلها 31 ألف جنيه، و41 ألف ريال سعودي.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من "إبراهيم ع."، 39 عاما، صائغ بمحل مجوهرات، أنه أثناء سيره بشارع الحرية، فوجئ بتوك توك يستقله 3 أشخاص قاموا بخطف حقيبة يده، وفروا هاربين.

أمكن التوصل إلي أن مرتكبي الحادث كل من "نادر ع."، 16 عاما، و"ناصر خ."، 16 عاما، سائقين، و"مينا آ."، 16 عاما، عاطل، وتم ضبطهم أثناء استقلالهم الدراجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.