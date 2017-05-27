في أول يوم رمضان.. سيدة تُشعل النيران في نفسها ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن أيمن جابر، مسئول طوارئ الصحة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن إصابة زوجة وزوجها بحروق إثر اشتعال النيران في منزلهما.

وأشار "جابر"، في تصريحات صحفية، إلى أن مستشفى بورسعيد العام استقبل مصابين اثنين بحروق، نتيجة حريق داخل شقة بمساكن الحرية القديمة التابعة لحي المناخ، مفيدًا بأن الزوجة أشعلت النيران في نفسها وزوجها والمنزل.

وأكد مسئول الطوارئ، أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للسيدة "أ.ع.إ"، 26 عامًا، مفيدًا بخطورة حالتها لاحتراق جسدها بنسبة 100%، ودخلت إلى قسم العناية المركزة، فيما بلغت نسبة الحروق لدى زوجها "م.س.ظ"، 35 عامًا، 10%، وحالته العامة مستقرة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الحادث.