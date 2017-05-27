البيت الأبيض: ترامب لم يتجاهل رئيس الوزراء الإيطالي في قمة السبع
البيت الأبيض: ترامب لم يتجاهل رئيس الوزراء الإيطالي في قمة السبع
06:50 م السبت 27 مايو 2017
جيارديني ناكسوس (إيطاليا) - (د ب أ):
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتجاهل خطاب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني في قمة الدول السبع الكبرى في إيطاليا.
وأظهرت لقطات مصورة من القمة جميع المشاركين ممن لا يتحدثون الإيطالية وهم يرتدون سماعات لسماع الترجمة الفورية، ما عدا ترامب، بينما كان جينتيلوني يتحدث الإيطالية.
وكتب شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في تغريدة عبر موقع تويتر، معلقا على منشور لأحد الصحفيين حول اللقطات: "كالعادة يرتدي (الرئيس) سماعة لأذن واحدة لسماع الترجمة في أذنه اليمنى".
ولم تظهر الأذن اليمنى لترامب في مقطع الفيديو الذي نشرته الرئاسة الإيطالية لقمة السبع.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ماكرون يشيد بترامب "العملي" لـ "تصميمه على إحراز تقدم"
-
جينتيلوني: الخلافات مع ترامب تم التعبير عنها بوضوح خلال قمة مجموعة
-
مجموعة السبع ستحاول إقناع ترامب بمواقفها حول "التجارة" و"المناخ"
-
ترامب: الإرهاب أهم موضوع في قمة مجموعة السبع
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنةأخبار
-
صحيفة فرنسية: احتمال سقوط الطائرة المصرية ناتج عن أجهزة "آبل"أخبار
-
أهالي مصابين بحادث المنيا يحاولون الاعتداء على رئيس الوزراء أمام معهدأخبار
-
خبير عسكري: خطاب الرئيس أثلج صدور المصريين بعد حادث المنياأخبار
-
خبراء: لهذا استهدفت القوات الجوية مجلس شورى مجاهدي درنة تحديدًاأخبار
-
السيسي لـ"المصريين": "اللي شفتوه النهاردة مش هيعدي كده"أخبار