البيت الأبيض: ترامب لم يتجاهل رئيس الوزراء الإيطالي في قمة السبع

جيارديني ناكسوس (إيطاليا) - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتجاهل خطاب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني في قمة الدول السبع الكبرى في إيطاليا.

وأظهرت لقطات مصورة من القمة جميع المشاركين ممن لا يتحدثون الإيطالية وهم يرتدون سماعات لسماع الترجمة الفورية، ما عدا ترامب، بينما كان جينتيلوني يتحدث الإيطالية.

وكتب شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في تغريدة عبر موقع تويتر، معلقا على منشور لأحد الصحفيين حول اللقطات: "كالعادة يرتدي (الرئيس) سماعة لأذن واحدة لسماع الترجمة في أذنه اليمنى".

ولم تظهر الأذن اليمنى لترامب في مقطع الفيديو الذي نشرته الرئاسة الإيطالية لقمة السبع.