محافظ الدقهلية: توريد ٢٢٧ ألف طن قمح منذ بدء الموسم
محافظ الدقهلية: توريد ٢٢٧ ألف طن قمح منذ بدء الموسم
06:37 م السبت 27 مايو 2017
الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، وصول إجمالي ما جرى توريده من محصول القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم، بجميع الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين بأنحاء المراكز والمدن والقرى، ٢٢٧ ألف طن.
وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية: "إن المحصول المورد من الفلاحين والمزارعين يجري استقباله بالشون والصوامع التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري، والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين".
وأكد الشعراوي، أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع، والإبلاغ الفوري عن أية معوقات لتلافيها أولاً بأول، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بإشراف المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية المختصة.
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