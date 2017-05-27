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3 مطرانيات تستقبل وفود المعزين في 21 شهيدًا بحادث المنيا

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مصراوي Masrawy

3 مطرانيات تستقبل وفود المعزين في 21 شهيدًا بحادث المنيا

06:35 م السبت 27 مايو 2017

3 مطرانيات تستقبل وفود المعزين في 21 شهيدًا بحادث المنيا

سرادقات العزاء

المنيا ــ ريمون الراوي:

استقبلت 3 مطرانيات للأقباط الأرثوذكس بسرادقات العزاء التي أقامتها، اليوم السبت، وفودًا من المعزين من المسلمين والأقباط.

وأقامت مطرانية مغاغة والعدوة، سرادقي عزاء، أحدهما في مدينة مغاغة والآخر في قرية دير الجرنوس، فيما أقامت مطرانية بني مزار سرادق عزاء، وفي مطرانية المنيا وأبو قرقاص، أقيم سرادق عزاء آخر.

يذكر أن من بين 28 شهيدًا في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف زوار دير الأنبا صموئيل المعترف، صباح أمس الجمعة، كان نصيب المنيا 21 شهيدًا، موزعين كالتالي: 9 بني مزار، و4 ديرمواس، و3 أبو قرقاص، و5 مغاغة.

بينما كان عدد المصابين 19، من بينهم 13 مصابًا من محافظة بني سويف، و6 مصابين من مركز بني مزار.

وجرى نقل 11 حالة إلى معهد ناصر، وحالتين إلى مستشفى الجلاء العسكري، وخروج حالتين بعد شفائهما.

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