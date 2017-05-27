"مطرانية العدوة": الإرهابيون تركوا كُتيبات عن رمضان والجهاد في حادث المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أصدرت مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس بشمال المنيا، برئاسة أسقفها الأنبا أغاثون، بيانًا، اليوم السبت، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أكدت فيه أن الإرهابيين الذي قتلوا عددًا من الأقباط، أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل بالصحراوي الغربي لمركز العدوة، تركوا للمصابين والشهداء كتيبات صغيرة عن رمضان والجهاد.

وأكد البيان، أن المطرانية احتفظت بنسخة من هذا الكتيب، والذي حصل عليه الناجون من الحادث الإرهابي، بحسب بيتر إلهامي، المنسق الإعلامي لمطرانية العدوة ومغاغة.

وجاء في البيان: "علمنا من المصابين والناجين، أن الإرهابيين خرجوا عليهم في 3 سيارات، 2 دفع رباعي، وثالثة ملاكي، وفتحوا على الرحلات والذاهبين إلى الدير، النار، وأوقفوا سياراتهم، وأنزلوهم منها، ثم وزعوا كتيب صغير عن الجهاد وصوم رمضان، ثم سألوهم هل أنتم مسيحيون؟ فقالوا نعم، فطالبوهم بنطق الشهادة، فرفضوا، وقالوا: "إحنا مسيحيين وعشنا وهنموت مسيحيين".

وتابع بيان مطرانية العدوة ومغاغة: "الإرهابيون قتلوا جميع الرجال، وبعض النساء والشباب والأطفال، ثم نهبوا من السيدات مصوغاتهم الذهبية والفضية ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وساعات، وتركوهم بين شهداء وفيات ومصابين، وهربوا إلى عمق الصحراء".