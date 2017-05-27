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صور| مسيحيون بالبحيرة يوزعون شنط رمضان على فقراء المسلمين

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وزع عدد من المسيحيين، اليوم السبت، شنط رمضان على المسلمين غير القادرين، في قريتي الفاخورة والتمامة، التابعتين لمركز كفر الدوار، محافظة البحيرة.

قالت جميانة ميخائيل، أحد المشاركات: "رغم الحزن إلا أن عمل الخير لا يتوقف تحت رعاية كنيسة الإيمان بكفر الدوار".

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وأضافت جميانة: "تلقينا ترحيبا كبيرا من أهالي القريتين، الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لما يحدث في المنيا"، متابعة: "نحن نرسل رسالة سلام ومحبة (اللة محبة) للعالم أجمع".

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