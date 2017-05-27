مكرم: إطلاق حملة قومية للتوعية بمخاطر الهجرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، حملة قومية كبرى للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تتبناها لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تلك الهجرة.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم السبت، أن الوزارة تضع قضية التوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتها، الأمر الذى استدعى وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للتصدى لهذه الظاهرة ومحاصرة تداعياتها، وذلك من خلال حملة توعية كبرى بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتحذيرهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكدت مكرم أن حملة التوعية تحت شعار "قبل ما تهاجر.. فكر وشاور"، وتعتمد على جميع وسائل الإعلام فى نشر أهدافها، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا": فيسـبوك، تويتر، يوتيوب وغيرهما، باعتبار أنها تجذب النسبة الأكثر من الشباب الباحثين عن الهجرة، بالإضافة لكتيبات التوعية وسلسلة من الاعلانات التليفزيونية والإذاعية التي تظهر مخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة.

وكشفت الوزيرة عن أهم محاور الحملة والتي تتضمن التعريف بضرورة تحري الدقة قبل السفر وطرق الأبواب الشرعية الآمنة والتوعية بتجار الموت والمافيا التي تقوم عليها تجارة الهجرة غير الشرعية، وعلاقتها بشبكات الإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح، وأيضا الأوهام التي يمكن أن ينساق وراءها الشباب ولا يجدوا في نهاية الطريق سوى الضياع وتعريض حياتهم للخطر.

شاهد أيضا

وأضافت مكرم أن الحملة تتضمن عقد العديد من الندوات واللقاءات المباشرة مع أهالي وشباب المحافظات والقرى التي تمثل المناطق الأكثر طردا للشباب والذين يمثلون النسبة الأكبر في جرائم وعمليات الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن حملة التوعية تعتمد أيضا على نشر عدد كبير من ملصقات التوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية والترويج للأساليب التي يجب أن يتبعها الشباب الراغب في تحقيق حلم الهجرة، وذلك عن طريق الاعتماد على سبل الهجرة الآمنة والشرعية التي يتم نشرها سواء عن طريق موقع الوزارة، أو من خلال السفارات المعتمدة، باعتبارها الأكثر أمنا لسلامة الشباب المصري.

وتعتمد الحملة فى جزء كبير منها على لقاءات التوعية المباشرة في القرى الأكثر تصديرا للهجرة إلى خارج الوطن، وتعريف الشباب بالأساليب الصحيحة لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم من خلال سبل الهجرة الآمنة التي تتوافق مع بنود القانون المصري والدولي وتضمن الحياة الآمنة والمستقرة في بلدان المهجر، دون تعريض سلامتهم وأمنهم للمخاطر أوتجار الموت.

وتتضمن الحملة إنتاج وإذاعة مسلسل درامي "سكة السلامة"، يذاع عبر إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى لقاءات تليفزيونية وأفلام تسجيلية تكشف أثر الهجرة غير الشرعية ومخاطرها على الاقتصاد الوطني.