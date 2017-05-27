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شكري: منفذو اعتداء المنيا الإرهابي تدربوا في ليبيا

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شكري: منفذو اعتداء المنيا الإرهابي تدربوا في ليبيا شكري: منفذو اعتداء المنيا الإرهابي تدربوا في ليبيا

التحرير

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أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأميركي ريكس تيلرسون أن منفذي الاعتداء الإرهابي في المنيا قد تدربوا في معسكرات للمسلحين في ليبيا، حسب ما ذكر بيان السبت.

وأورد البيان أن شكري أكد "توافر كافة المعلومات والأدلة على تدريب العناصر الإرهابية المتورطة في حادث المنيا الإرهابي في تلك المعسكرات".

وقتل 29 شخصا على الأقل بينهم عدد من الأطفال، ظهر أمس الجمعة، في الاعتداء الذي وقع في محافظة المنيا، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.

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 يأتي ذلك بعد أن ذكرت مصادر عسكرية مصرية، اليوم السبت، أن القوات الجوية واصلت ضرباتها ضد تجمعات للجماعات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم، وأن كافة عناصر القوات الجوية، عادت إلى الأراضي المصرية بسلام.

وأشارت المصادر إلى أن المواقع التي استهدفتها القوات الجوية المصرية داخل مدينة درنة الليبية، شملت مناطق بحي الفتائح والشركة الصينية والملعب البلدي ووادي الناقه وثانوية الشرطة ومقر اللجنة الشعبية السابق، إذ جاءت الإصابة مباشرة ومؤثرة. 

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التحرير

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