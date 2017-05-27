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محافظ الدقهلية: توريد 227 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

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محافظ الدقهلية: توريد 227 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد محافظ الدقهلية: توريد 227 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

التحرير

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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، وصول إجمالي ما تم توريده من محصول القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم السبت، بجميع الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح من المزارعين والموردين بأنحاء المراكز والمدن والقرى 227 ألف طن.

أضاف الشعراوي، في بيان له، اليوم، أن المحصول المورد من الفلاحين والمزارعين يتم استقباله بالشون والصوامع التابعة لمطاحن شرق الدلتا والبنك الزراعي المصري، والمصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع والتخزين.

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وأكد أن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والاحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكافة المواقع والإبلاغ الفوري عن أية معوقات ليتم تلافيها أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بإشراف مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأشار إلى وجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها أولا بأول لغرفة العمليات الرئيسية، لسرعة التجاوب الفوري مع أية أحداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين، مؤكدًا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار قضية القمح قضية قومية.

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التحرير

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