إسرائيل: خطاب السيسي تُرجم لضرب قواعد الإرهابيين

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يديعوت: حادث المنيا اختبار للعلاقة بين النظام والأقباط.. والدولة توفر لهم حرية عبادة مطلقة

القناة العاشرة: تل أبيب نددت بالهجوم على الأقباط والكنائس

تعددت ردود الفعل الإسرائيلية على الضربات الجوية التي شنتها مصر في ليبيا مستهدفة معاقل الإرهابيين بعد حادث الاعتداء في المنيا، وبعنوان "القاهرة تهاجم معاقل الإسلاميين في أعقاب حادث إرهابي" قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألقى خطابا هاما وناريا في أعقاب الحادث الإرهابي الذي قتل فيه 28 مسيحيا وأكد أن بلاده لا تخشى ضرب الإرهاب في أي مكان في العالم".

ولفتت الصحيفة إلى أن "كلمات الرئيس السيسي ترجمت إلى أفعال؛ حينما هاجمت مقاتلات سلاح الجو المصري قواعد الإسلاميين في الدولة المجاورة ليبيا"؛ مشيرة إلى أنه "في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يقفون وراء العمل الإرهابي بأنهم تنظيمات إرهابية مجرمة ذوي أيديولوجية وحشية، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه للشعب المصري ووقوفه بجانبه ضد الإرهاب".

وقالت إن "الأقباط لديهم مخاوف من تزايد التهديد ضدهم؛ خاصة منذ صعود داعش في كل من سوريا والعراق عام 2014، كما أن مقاتلي التنظيم في مصر زادوا من هجماتهم ووعيدهم ضد الطائفة المسيحية".

وأضافت أنه "في فبراير الماضي هرب عدد كبير من العائلات والطلاب المسيحيين من شمال شبه جزيرة سيناء بعد سلسلة من عمليات القتل، وهي الأحداث التي جاءت بعد وقت قصير من تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة ما أسفر عن وفاة 25 شخصا".

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واستكملت "الشهر الماضي عاد الأقباط ليكونوا هدفا لداعش؛ حينما شن التنظيم هجومين على كنيستي طنطا والأسكندرية؛ ما أدى لمقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 أخرين"، مضيفة أنه "وفقا للتقديرات الأخيرة؛ فإنه يعيش في مصر اليوم حوالي 8 ملايين قبطي، أي أقل من 10 % من مجمل السكان والذين وصلوا إلى حوالي 92 مليون نسمة".

وختمت "حادث الأمس هو الأخير في سلسلة من العمليات الإرهابية القاسية ضد الطائفة المسيحية في الفترة الأخيرة وهو يعتبر الاختبار الأهم للعلاقات بين النظام الحاكم الحالي وبين الأقلية المسيحية، وهي العلاقات التي شهدت فترات صعود وهبوط على مدار الأعوام"؛ لافتة إلى أنه "خلال سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم قبل حوالي 3 سنوات، لاقى الأقباط حالة من الغليان ضدهم، ورغم ذلك فإنه في العام الماضي صادق البرلمان المصري على قانون بناء الكنائس، والنظام يوفر للأقباط حرية عبادة بشكل مطلق".

وبدورها، قالت القناة العاشرة العبرية إن "هناك مخاوف من عمليات إرهابية أخرى خلال شهر رمضان"؛ موضحة أن "الرئيس المصري السيسي التقى مع مسئولي المنظومة الأمنية والجيش في محاولة لمنع وقوع عمليات تخريبية أخرى؛ بعد مقتل 26 مسيحيا على الأقل حينما فتح ملثمون النيران ضد حافلة كانت تقل الضحايا بالمنيا".

ولفتت القناة إلى أن "أصابع الاتهام وجهت فورا إلى تنظيم داعش، الذي نجح على ما يبدو في استهداف نقطة تقع في عمق البلاد الداخلية"؛ موضحة أن "غالبية عمليات داعش كانت تجري في شبه جزيرة سيناء"، موضحة أن "قوات الأمن المصرية ستجري عمليات اعتقال واسعة بعد وصول تحذيرات من عمليات إرهابية خلال شهر رمضان".

وأضافت أن "العمل الإرهابي وقع على بعد 220 كيلو متر جنوب العاصمة المصرية (القاهرة)، ومنفذوه تمكنوا من الهرب إلى داخل المنطقة الصحراوية، في وقت بدأت فيه قوات الأمن عمليات تمشيط وبحث لتحديد مواقعهم"، وختمت "هذا العام شهدت مصر هجومين إرهابيين في طنطا والأسكندرية أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين، وفي أعقاب الحادثين أعلن السيسي حالة الطوارئ لـ3 أشهر، ونددت جهات دولية بما حدث، وكان من بين المنددين مسؤولون بالمنظومة السياسية في إسرائيل".