استونيا تدين حادث المنيا الإرهابي

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أدان وزير خارجية استونيا سفين ميكسر، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للمسيحيين بمحافظة المنيا، مقدما تعازيه لنظيره المصري سامح شكري.

وزير الخارجية قال "لا يمكن أن يكون هناك مكان في عالمنا لمثل هذا الهجوم الوحشي"، مؤكدا أنه يجب فعل كل شيء لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

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وأضاف "أعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا وذويهم ولشعب مصر"، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكان عدد من الإرهابيين قد فتحوا النيران على حافلة، تقل مجموعة من الأقباط، متجهة لدير فى محافظة المنيا، وتسبب الحادث فى مقتل نحو 28 وإصابة آخرين.