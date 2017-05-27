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حظك اليوم برج الحوت الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

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حظك اليوم برج الحوت الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان حظك اليوم برج الحوت الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

برج الحوت

مهنياً: يوم جيّد جدّاً فإذا تضافرت الجهود وازدادت الاجتهادات والمساعي فلا بدّ من أن يكون النجاح أكيداً وباهراً

عاطفياً: الدعم الذي تتلقاه من الشريك يفاجئك، ويكون موضع تقدير واهتمام من أجل مستقبل أفضل

صحياً: لا تستخف بما يقوم به الآخرون من حركات رياضية، بل حاول أن تقوم بها أيضاً لتفيد صحتك

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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