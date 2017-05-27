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ضبط 3 موظفين في بريد القاهرة استولوا على خطابات العملاء لمساومتهم عليها

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 موظفين في بريد القاهرة استولوا على خطابات العملاء لمساومتهم عليها

05:47 م السبت 27 مايو 2017

ضبط 3 موظفين في بريد القاهرة استولوا على خطابات العملاء لمساومتهم عليها

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 موظفين بشركة لتوزيع خطابات البريد؛ بتهمة مساومة أصحاب الخطابات على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية.

معلومات وردت لإدارة شرطة البريد بوجود تلاعب بأعمال توزيع الخطابات المسجلة والعادية بمنطقة بريد شرق القاهرة.

وأكدت التحريات تورط كلاً من: "م ا."، 31 عاما، و"أ س."، 29 عاما، و"أ ع."، 26 عاما، وذلك بفتح الخطابات والاطلاع على محتوياتها، والاستيلاء على الهام منها، ومساومة أصحابها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية.

وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم 13 خطابا مفتوحة الأظرف، وأنبوب لاصق لإعادة لصق الأظرف مرة أخرى، وأحالهم اللواء قاسم حسين، مدير شرطة النقل والمواصلات إلى قسم شرطة عين شمس للقيد والعرض على النيابة.

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