وزير التنمية المحلية: الموافقة على تغليظ العقوبة للمعتدين على أراضي الدولة

كتب محمد غايات:

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، السبت، إن اجتماع مجلس المحافظين استعرض جهود المحافظات في استرداد أراضي الدولة المُتعدى عليها، وإعادة حقوق المصريين لمصر.

وأضاف الشريف، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن الانتهاء من إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة واستعادتها في ٣٠ مايو الجاري.

وأوضح أن الاجتماع استعرض الجوانب التشريعية اللازمة لتقنين أوضاع الجادين، ومشروعات القوانين التي تهدف الحد من التعدي على أراضي الدولة مرة أخرى.

وأكد الشريف، أن المجلس وافق على تعليظ العقوبة بالسجن والغرامة المالية للمتعدين على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، في 15 مايو الجاري، بمراجعة مواقف أراضي وضع اليد على مستوى الجمهورية بالكامل.

وفي 17 مايو، اجتمع إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري أمن المحافظات، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.

كما ناقش الاجتماع، إعداد خطة محكمة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية لحضر وإزالة التعديات، والبدء الفوري في تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن، والتشكيلات التعبوية التي تدخل في نطاق المسئولية، وذلك خلال المدة التي حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية الشهر الجاري وإعطاء تمام التنفيذ.