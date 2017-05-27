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بالصور.. الركود يسيطر على أسواق السويس.. وإغلاق حلقة السمك

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الركود يسيطر على أسواق السويس.. وإغلاق حلقة السمك

05:36 م السبت 27 مايو 2017

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مع بداية رمضان.. مبادرة شبابية لمساعدة المشردين بشوارع الأقصر

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مع بداية رمضان.. مبادرة شبابية لمساعدة المشردين بشوارع الأقصر

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت حالة من الركود على أسواق السويس، في أول أيام شهر رمضان الكريم، كما أغلقت محلات بيع الأسماك، وفى المقابل لاقت محلات الجزارة وبيع الدواجن إقبالاً ملحوظًا.

ففي سوق الأنصاري، أكبر الأسواق الشعبية في المحافظة، والذي يضم أنشطة تجارية متعددة، توقفت حركة البيع والشراء، إلا من عشرات المواطنين السائرين فرادى في شوارع السوق لشراء الخضروات والفاكهة مستلزمات الإفطار.

بينما أغلق تجار الأسماك، وأفران الشحن محلاتهم بحلقة السمك، وبدت خاوية إلا من القطط، بعض المارة لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، اتخذوا من شوارع الحلقة الخالية طريقًا مختصرا للخروج من السوق والوصول إلى موقف الأنصاري المجاور له.

"أغلب السوايسة أصلهم صعايدة، والسمك مياكلش معاهم في أول يوم رمضان".. قالها بائع خضار ردًّا على سؤال زبون عن سبب إغلاق المحلات بالحلقة، وأشار البائع، إلى أن ذلك الأمر اعتادوا عليه في أول رمضان وخلال أسبوع عيد الأضحى من كل عام.

"الطلب على الأسماك ضعيف في أول يوم رمضان، ومفيد حد بيسأل عليه غير الناس اللي مش بتحب اللحمة".. فسّر علي الجنيدي رئيس جمعية تجار الأسماك أسباب إغلاق الحلقة في اليوم، وتابع: "غلاء الأسعار بسبب قلة الأسماك زاد الأمر سوءًا في الأيام العادية".

ولفت الجنيدي، إلى أن توقف موسم الصيد من أول مايو نتج عنه قلة المعروض من الأسماك، وتعتمد الحلقة بنسبة 80% على الأسماك المصيدة عبر مراكب السنار، وفلايك الكركبة التي تعمل بجونة الخليج قرب غاطس القناة.

واستطرد: التجار اعتادوا إغلاق محلاتهم في أول يوم فقط من الشهر الكريم، لكن بسبب الوضع الحالي سيغلقون غداً أيضًا، ثم يبدأون في العمل مجددًا بعد غد الاثنين.

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