بريطانيون يتضامنون مع ضحايا هجوم مانشستر بـ "وشم النحل"
بريطانيون يتضامنون مع ضحايا هجوم مانشستر بـ "وشم النحل"
05:42 م السبت 27 مايو 2017
مانشستر - (د ب أ):
قرر الكثير من البريطانيين وضع وشم على شكل نحلة على أجسادهم تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة مانشستر البريطانية الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.
وستذهب العائدات الناتجة عمليات وضع الوشم تلك إلى ضحايا الهجوم الذي وقع مساء الاثنين، حيث يأمل منظمو تلك الحملة الخيرية في جمع 50 ألف جنيه استرليني (64 ألف دولار) مع نهاية يوم غد الأحد.
وقال رسام الوشم سام باربر، أحد منظمي ذلك العمل الخيري، لوكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية: "يمكن النظر إلى ذلك على أنه شارة شرف أو أن بعض الناس يفعلون ذلك كذكرى بالوشم لأحبائهم".
وأسفر انفجار يوم الاثنين الماضي في حفل لمغنية البوب أريانا جراندي عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات. واعتقلت الشرطة 13 شخصا على صلة بذلك الهجوم الذي يفترض أن شبكة إرهابية إسلاموية نفذته.
وعرض الكثير من الأشخاص الوشم الجديد الذي قاموا بوضعه، عبر صفحاتهم على تويتر تحت هاشتاج "مانشستر بي" أو "نحلة مانشستر ".
ويشار إلى أن النحل هو رمز لمانشستر، حيث يتم تشبيه تلك الحشرة النشيطة على ما يبدو بعمال مصانع المنسوجات الكادحين أثناء الثورة الصناعية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بريطانيا تخفض مستوى التهديد الارهابي
-
وزير الخارجية الامريكي يبحث قضية الارهاب في أول زيارة له لبريطانيا
-
هجوم مانشستر: الشرطة البريطانية تعتقل رجلا آخر
-
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا جديدا على خلفية هجوم مانشستر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
فيديو.. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذينأخبار
-
اللواء عصام بديوي يكشف تفاصيل جديدة فى حادث الهجوم على أتوبيس الأقباطأخبار
-
القوات المسلحة تكشف تفاصيل الضربة الجوية لمركز تدريب للإرهابيين فيأخبار
-
شاب قتل أشقائه الأربعة: "أنا الجاحد وزوجتي شيطانة.. اعدموني"أخبار
-
محافظ المنيا يكشف تفاصيل الانفجار "الغامض" بعد استهداف زوار دير "الأنباأخبار
-
هل تعاملت "الداخلية" بجدية مع تحذيرات السفارتين الأمريكية والألمانيةأخبار