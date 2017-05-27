بريطانيون يتضامنون مع ضحايا هجوم مانشستر بـ "وشم النحل"

مانشستر - (د ب أ):

قرر الكثير من البريطانيين وضع وشم على شكل نحلة على أجسادهم تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة مانشستر البريطانية الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وستذهب العائدات الناتجة عمليات وضع الوشم تلك إلى ضحايا الهجوم الذي وقع مساء الاثنين، حيث يأمل منظمو تلك الحملة الخيرية في جمع 50 ألف جنيه استرليني (64 ألف دولار) مع نهاية يوم غد الأحد.

وقال رسام الوشم سام باربر، أحد منظمي ذلك العمل الخيري، لوكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية: "يمكن النظر إلى ذلك على أنه شارة شرف أو أن بعض الناس يفعلون ذلك كذكرى بالوشم لأحبائهم".

وأسفر انفجار يوم الاثنين الماضي في حفل لمغنية البوب أريانا جراندي عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات. واعتقلت الشرطة 13 شخصا على صلة بذلك الهجوم الذي يفترض أن شبكة إرهابية إسلاموية نفذته.

وعرض الكثير من الأشخاص الوشم الجديد الذي قاموا بوضعه، عبر صفحاتهم على تويتر تحت هاشتاج "مانشستر بي" أو "نحلة مانشستر ".

ويشار إلى أن النحل هو رمز لمانشستر، حيث يتم تشبيه تلك الحشرة النشيطة على ما يبدو بعمال مصانع المنسوجات الكادحين أثناء الثورة الصناعية.