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حظك اليوم برج الجدي الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

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حظك اليوم برج الجدي الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان حظك اليوم برج الجدي الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

برج الجدي

مهنياً: تبدأ عملية تحقيق ومطاردة لمعرفة بعض الأمور وربما تقوم بسفر في هذه الاثناء

عاطفياَ: تستاء من عدم التجاوب من قبل الشريك أو ترتاب من برودة تصرفاته أو غيابه القسري أو المفتعل هذا الوقت

صحياً: تهتم ببعض الانشغالات، وعبثاً تبحث عن بعض الوقت الممتع والملوّن لحياتك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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