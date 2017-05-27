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حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: يشجّعك هذا اليوم على العمل والاستمرار ويجعل تحركاتك مباركة من أرباب العمل

عاطفياً: لا تطرح مواضيع حساسة بالنسبة الى الحبيب، فظروفه اليوم غير مشجعة على ذلك

صحياً: قضية حساسة تقلق راحتك وتثير أعصابك، صارح المقرّبين منك بها لتريح نفسك

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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