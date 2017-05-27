أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحمل الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تسمع بحدوث بعض التغيرات في العمل تشعرك بالقلق، انتظر حتى تتأكد من الحقائق

عاطفياً: الحبيب يبذل الكثير من الجهود لإرضائك وتنفيذ رغباتك، فاستجب له وعبر عن تقديرك لما يقوم به

صحياً: تستعيد بعضاً من عافيتك بعد تطبيقك إرشادات طبيبك، فتابع على هذا النحو لكي تستعيد عافيتك كاملة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الدلو الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الحوت الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الحوت الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الجدي الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الجدي الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج القوس الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج القوس الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان