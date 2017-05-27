أمن الوادي الجديد يوزع 1000 كرتونة رمضان على "الأولى بالرعاية"
أمن الوادي الجديد يوزع 1000 كرتونة رمضان على "الأولى بالرعاية"
05:23 م السبت 27 مايو 2017
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بالصور .. 1250 كرتونة رمضانية هدية "الداخلية" لمواطني البحيرة
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
وزع مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، اليوم السبت، 1000 كرتونة مواد غذائية على الفقراء والحالات الأولى بالرعاية، من أبناء المحافظة، بجميع مراكزها الإدارية الخمسة، بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وأكد عبد الغفار، لـ"مصراوي"، أن كراتين خاصة بالسلع الغذائية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، جرى تسليمها للمواطنين من الفقراء ومحدودي الدخل بالمناطق الأشد احتياجًا لهذه السلع بكافة أقسام المديرية المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتوطيد العلاقات الطيبة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
من جانبه، قال مدير مكتب مدير الأمن ومسئول الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن الوادي الجديد الرائد محمد إبراهيم، لـ"مصراوي": "إن المديرية وزعت هذه المساعدات من خلال أبحاث اجتماعية رسمية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة والجمعيات الخيرية لضمان وصول الدعم لمستحقيه".
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