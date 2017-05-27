أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مسابقة لأجمل صوت في تلاوة القرآن بجنوب سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسابقة لأجمل صوت في تلاوة القرآن بجنوب سيناء

05:14 م السبت 27 مايو 2017

مسابقة لأجمل صوت في تلاوة القرآن بجنوب سيناء

جنوب سيناء - أحمد السيد: 

كشف أحمد صبحي، نقيب المبدعين والموهوبين بجنوب سيناء، عن تفاصيل مسابقة أجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم، والتي تنظمها نقابة المبدعين والموهوبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.

تقان المسابقة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع مديرية أوقاف جنوب سيناء وجمعية الماهر بالقرآن الكريم والمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، وتنقلها إذاعة جنوب سيناء على الهواء مباشرة، حيث تجري الاختبارات للمتقدمين للمسابقة اعتبارًا من 5 رمضان في مقر إدارة الأوقاف داخل كل مدينة، حيث تتكون اللجنة من شيوخ الأوقاف والأزهر المتواجدين بكل مدينة.

يذكر أن المسابقة عبارة عن ثلاث مراحل عمرية: الأولى من سن 6 سنوات حتى 12 سنة، والثانية من 13 سنة حتى 20، والثالثة من سن 21 سنة فأكثر، ويحصل الفائز على جوائز مالية قيّمة، حيث يتم تصعيد المركز الأول في كل مرحلة عمرية، ويشترط في المتقدم حسن الأداء وجمال الصوت.

وأضاف "صبحي"، أنه سوف يجري اختيار الفائزين في كل مدينة، على أن يكون المركز الأول من كل مرحلة عمرية، وسيتم التصعيد على مستوى المحافظة لإجراء التصفية النهائية في مدينة الطور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أوقاف جنوب سيناء" تدين الحادث الإرهابي بالمنيا

    أخبار
  • بالصور.. فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات بجنوب سيناء

    بالصور.. فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات بجنوب سيناء

    أخبار
  • العثور على صاحب شركة سياحة وزوجته الأجنبية مذبوحين بشرم الشيخ

    العثور على صاحب شركة سياحة وزوجته الأجنبية مذبوحين بشرم الشيخ

    أخبار
  • بالصور.. افتتاح معرض

    بالصور.. افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بطور سيناء

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فيديو.. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذين في ليبيا

    .. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذينأخبار

  • خبير عسكري: خطاب الرئيس أثلج صدور المصريين بعد حادث المنيا

    خبير عسكري: خطاب الرئيس أثلج صدور المصريين بعد حادث المنياأخبار

  • رامز جلال ينهار على الهواء مع شريف عامر لهذا السبب

    رامز جلال ينهار على الهواء مع شريف عامر لهذا السببفنون

  • مصادر: ضابط شرطة ونجل برلماني متورطين بحادث إصابة

    مصادر: ضابط شرطة ونجل برلماني متورطين بحادث إصابة "طفل أكتوبر"أخبار

  • بالصور- زيارة الفاتيكان تكشف

    بالصور- زيارة الفاتيكان تكشف "ديانة " السيدة الأولىأخبار

  • مصرع وإصابة ٣ شرطيين في حادث بـ

    مصرع وإصابة ٣ شرطيين في حادث بـ"القاهرة- السويس" الصحراويأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| طفل ناج من حادث المنيا: «قتلوا والدي بهذه الرصاصة»

فيديو| طفل ناج من حادث المنيا: «قتلوا والدي بهذه الرصاصة»

فيديو| الغيطي باكيا: «كلنا أقباط مصر»

فيديو| الغيطي باكيا: «كلنا أقباط مصر»

فيديو| طفل يروي لحظة مقتل والده أمام عينيه في «حادث المنيا»

فيديو| طفل يروي لحظة مقتل والده أمام عينيه في «حادث المنيا»

فيديو| عمرو أديب: «خدوا بالكم من البلد قبل ما الدم يملى الشوارع»

فيديو| عمرو أديب: «خدوا بالكم من البلد قبل ما الدم يملى الشوارع»