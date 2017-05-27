مسابقة لأجمل صوت في تلاوة القرآن بجنوب سيناء
مسابقة لأجمل صوت في تلاوة القرآن بجنوب سيناء
05:14 م السبت 27 مايو 2017
جنوب سيناء - أحمد السيد:
كشف أحمد صبحي، نقيب المبدعين والموهوبين بجنوب سيناء، عن تفاصيل مسابقة أجمل صوت في تلاوة القرآن الكريم، والتي تنظمها نقابة المبدعين والموهوبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.
تقان المسابقة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع مديرية أوقاف جنوب سيناء وجمعية الماهر بالقرآن الكريم والمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، وتنقلها إذاعة جنوب سيناء على الهواء مباشرة، حيث تجري الاختبارات للمتقدمين للمسابقة اعتبارًا من 5 رمضان في مقر إدارة الأوقاف داخل كل مدينة، حيث تتكون اللجنة من شيوخ الأوقاف والأزهر المتواجدين بكل مدينة.
يذكر أن المسابقة عبارة عن ثلاث مراحل عمرية: الأولى من سن 6 سنوات حتى 12 سنة، والثانية من 13 سنة حتى 20، والثالثة من سن 21 سنة فأكثر، ويحصل الفائز على جوائز مالية قيّمة، حيث يتم تصعيد المركز الأول في كل مرحلة عمرية، ويشترط في المتقدم حسن الأداء وجمال الصوت.
وأضاف "صبحي"، أنه سوف يجري اختيار الفائزين في كل مدينة، على أن يكون المركز الأول من كل مرحلة عمرية، وسيتم التصعيد على مستوى المحافظة لإجراء التصفية النهائية في مدينة الطور.
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