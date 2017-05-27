الخطوط الجوية البريطانية تلغي كل رحلاتها من مطاري هيثرو وغاتويك
الخطوط الجوية البريطانية تلغي كل رحلاتها من مطاري هيثرو وغاتويك
05:16 م السبت 27 مايو 2017
لندن – (بي بي سي):
قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها ألغت كل رحلاتها من مطاري هيثرو وغاتويك في لندن إلى غاية السادسة بالتوقيت المحلي، لأسباب تقنية تتعلق بأنظمة الكومبيوتر.
وأضافت أنه لا توجد أي أدلة إلى حد الآن عن تعرضها لقرصنة إلكترونية.
ويواجه المسافرون في رحلات تابعة للخطوط الجوية البريطانية اضطرابا كبيرا على مستوى العالم، بسبب ما وصفته الشركة بأنه عطل كبير وشامل في أنظمة التشغيل الإلكترونية .
وقد ألغت الشركة كل الرحلات التي تنطلق من مطاري هيثرو وغاتويك في لندن، واعتذرت لمستخدمي رحلاتها عن هذا الإلغاء، وقالت إن فرقها التقنية تعمل جاهدة، من أجل إصلاح نظام التشغيل الإلكتروني لديها.
ولم تحدد الشركة إلى الآن سبب العطل التقني، لكن المسافرين بدأوا الآن في مواجهة تأخر الطائرات أو إلغاء الرحلات.
وتعني المشكلة التقنية التي تمر بها الخطوط الجوية البريطانية، تعطل موقعها الإلكتروني، خاصة خدمة التسجيل في الرحلات، إذ اشتكى عدد كبير من المسافيرين من عدم قدرتهم على تسجيل أنفسهم في رحلات الشركة.
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