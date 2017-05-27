بالصور.. أصحاب أكشاك في دسوق: السكة الحديد باعت لنا الوهم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الغضب، على أهالي منطقة كوبري عتريس بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم السبت، إثر تنفيذ حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة، أكشاكهم المقامة على أملاك هيئة السكة الحديد، في وقت لدى كل واحد منهم مستندات تثبت تقنين أوضاعهم مع الهيئة.

"السكة الحديد باعت لنا الوهم.. وضحكوا علينا ..عليه العوض ومنه العوض".. تلك كانت كلمات أصحاب هذه الأكشاك، عقب تنفيذ إزالة الحملة أملاكهم، موضحين أن لديهم عقود إيجار من الهيئة، وأوراق محضر فحص من لجنة مشكّلة من نفس الهيئة، تثبت معاينة حقيقية للمساحات المنشغلة المقامة عليها أكشاكهم.

وأكد إبراهيم السيد أمين، صاحب كشك، أنه مؤجر لمسطح 3 في 3 متر، لعمل نشاط بيع المأكولات والمشروبات، وبناءً على الإحالة لخطاب الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، برقم 145 بتاريخ 4/1/2012.

وأشار إلى انتقال لجنة مكونة من 5 أشخاص، على ذمة السكة الحديد، وأثبتت تلك اللجنة بعد المعاينة، أنه قدم الطلب بدفع رسوم الفحص والمعاينة بالقسيمة رقم 033907 بتاريخ 19/2/2012، والموقع المراد تقنينه يبعد عن مزلقان عتريس المغلق بكيلو متر 51/100 خط دسوق - محلة روح، كما أنه لا يعوق حركة سير القطارات، متسائلا: "أين التعديات على أملاك هيئة السكة الحديد في ذلك؟".

وأوضح إبراهيم عبد العظيم النجار، مالك لأحد الأكشاك، أنه تقدم للشركة المصرية، لمشروعات السكك الحديدية والنقل، بطلب تأجير مساحة من أملاكها، وبالمعاينة، وبعد دفع كافة الرسوم، أثبتت لجنة من الهيئة، أن المواقع المراد تقنينه غير مستعمل، بكيلو متر 51/100، ويقع على مساحة 3 في 2,5 أمتار، ولا يعوق حركة سير القطارات، ومنذ هذا التاريخ ومشروعه مقام عليه.

من جانبه، كشف عبد الله ميخائيل ناشد، صاحب كشك أيضًا، عن تلقيه إنذارًا يوم الخميس الماضي فقط مثل باقي أصحاب الأكشاك، بالإخلاء لصدور قرار إزالات لمحالهم، موضحًا أن لديه عقد إيجار أرض فضاء، تقع بالكيلو 51/60 بالقرب من محطة دسوق، بحسب ما قدرته هيئة السكة الحديد من مبالغ مالية، وكان على أتم استعداد لدفع القيمة المستحقة عليه خلال سنوات مضت، بدلاً من الهدم والإزالة.

ونفى أصحاب هذه الأكشاك، المقامة على أملاك هيئة السكة الحديد، جملة وتفصيلاً، تلقيهم أية إنذارات أو إخطارات مسبقة، من السكة الحديد، تفيد بمطالبتهم بدفع مستحقات عن القيمة الإيجارية للمساحات المقامة عليها أكشاكهم، عدا يوم الخميس الماضي فقط، الذي تلقوا خلاله إنذارًا بالإخلاء، مؤكدين أنهم ذهبوا لمسئولي الهيئة مرارًا وتكرارًا للحصول على أوراق تُثبت أحقيتهم في إيجارات تلك المساحات، فكانت الوعود كثيرة على طريقة: "فوت علينا بكرة".

من جانب آخر، قال مصدر بالشئون القانونية، بهيئة السكة الحديد، رفض الإفصاح عن اسمه، خلال مشاركته مع حملة إزالة التعديات: "إن أصحاب هذه الأكشاك، الواقعة على مزلقان كوبري عتريس بمدينة دسوق، عليهم مستحقات، وجب استحقاقها لصالح الهيئة، وصدر لهم عدة إنذارات سابقة، ولم يعر أي منهم اهتمامًا، لذلك صدرت قرارات إزالات لهم".