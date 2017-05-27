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القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس

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مصراوي Masrawy

القوات المسلحة توزع كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة في السويس

04:51 م السبت 27 مايو 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

وزع ضباط وأفراد من عناصر الجيش الثالث الميداني، اليوم السبت، آلاف الكراتين من المواد الغذائية على أهالي السويس، بسعر مخفض 50%، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

واستهدفت منافذ القوات المسلحة المتحركة ميدان الأربعين، كما تمركزت السيارات في عدة مناطق بحي الأربعين، اليوم، وحملت الكراتين شعار: تحيا ، وأقبل عليها آلاف المواطنين.

وتضم الكرتونة: زجاجة زيت، وكيلو سكر، وكيلو فول، وكيلو سمن، وعلبة صلصة وشاي و3 أكياس مكرونة، ومستلزمات رمضان، بسعر 25 جنيهًا.

ووجّه المواطنون، الشكر للقوات المسلحة لتوفير تلك المنتجات بأسعار مخفضة، تيسيرًا عليهم في شهر رمضان.

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