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نائب بحلايب يطالب بصرف تعويضات لأصحاب المحال الخشبية

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نائب بحلايب يطالب بصرف تعويضات لأصحاب المحال الخشبية نائب بحلايب يطالب بصرف تعويضات لأصحاب المحال الخشبية

مصراوي Masrawy

نائب بحلايب يطالب بصرف تعويضات لأصحاب المحال الخشبية

04:43 م السبت 27 مايو 2017

البحر الأحمر - أحمد عوض: 

طالب النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، محافظ البحر الأحمر بتعويض أصحاب المحلات الخشبية بأبو رماد التي جرى إزالتها والتي بلغ عددها 93 محلاً. 

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، التقى مساء الخميس الماضي، بشيوخ وعواقل مدينتي حلايب والشلاتين لبحث إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وتدارس خطة تطوير حلايب وأبو رماد والشلاتين.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء، أن كل أسرة في مدن الجنوب سيجري تسليمها وحدة توطين عقب إزالة جميع الأكشاك والمباني المخالفة، وتابع: "إننا لا نستهدف من هذه الحملات الأشخاص بقدر ما نستهدف حق الدولة والحفاظ على حرمة أراضيها، مؤكدًا أن الجميع أمام القانون سواء، وأضاف أننا نراعي في نفس الوقت كل الحالات الإنسانية".

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مصراوي Masrawy

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