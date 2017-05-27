العثور على جثة مضيفة داخل شقتها بالطالبية.. والتحريات: وفاة طبيعية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في وفاة مضيفة بملهى ليلي عُثر على جثتها داخل شقتها بمنطقة الطالبية.

تلقى العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة بالطالبية.

وانتقل النقيب أحمد صبري، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى محل البلاغ، وعثر على جثة مضيفة تبلغ من العمر 40 عاما، لا يوجد بها آثار أي إصابات ظاهرية، ترتدي ملابسها كاملة، ولا يوجد بعثرة بمحتويات الشقة أو كسر بالنوافذ.

وتبين من تحريات المقدم أحمد كامل، نائب مأمور قسم الطالبية، أن المضيفة تقيم في الشقة بمفردها، وأنها كانت تعاني من بعض الأمراض، إذ تم العثور على بعض العقاقير الطبية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.