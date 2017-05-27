وعاظ الأزهر يبدأون نشاطهم في المترو بإلقاء خطبة عن فضائل شهر رمضان

كتب - عبد الله قدري:

بدأ وعاظ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عصر السبت، نشاطهم الدعوي في مترو الأنفاق من خلال إلقاء خطب دينية يومية تذاع بكافة محطات المترو، والتي جاءت وفق برتوكول تعاون مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وشركة مترو الأنفاق.

وألقى الدكتور هاني شمس الدين مسؤول العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، خطبة بعد صلاة العصر من مقر غرفة الإذاعة الداخلية لهيئة مترو الأنفاق في محطة رمسيس تم تعميمها بكافة المحطات من خلال الإذاعة الداخلية للمحطات.

وتناولت الخطبة التي استغرقت حوالي 10 دقائق، فضائل شهر رمضان، وإدانة جميع الأديان السماوية لحادث الهجوم الذي استهدف الأقباط في محافظة المنيا.

وأكد هاني شمس الدين، في تصريحات خاصة، لـ"مصراوي"، أن الأزهر اختار مترو الأنفاق لإلقاء الخطب الدينية، كونه أكبر وسيلة نقل جماعي في مصر ويستطيع من خلاله الوصول إلى فئة أكبر من الجمهور لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتأكيد على دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني.