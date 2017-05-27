أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وعاظ الأزهر يبدأون نشاطهم في المترو بإلقاء خطبة عن فضائل شهر رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وعاظ الأزهر يبدأون نشاطهم في المترو بإلقاء خطبة عن فضائل شهر رمضان

05:10 م السبت 27 مايو 2017

وعاظ الأزهر يبدأون نشاطهم في المترو بإلقاء خطبة عن فضائل شهر رمضان

وعاظ الأزهر يبدأون نشاطهم في المترو

كتب - عبد الله قدري:

بدأ وعاظ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عصر السبت، نشاطهم الدعوي في مترو الأنفاق من خلال إلقاء خطب دينية يومية تذاع بكافة محطات المترو، والتي جاءت وفق برتوكول تعاون مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وشركة مترو الأنفاق.

وألقى الدكتور هاني شمس الدين مسؤول العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، خطبة بعد صلاة العصر من مقر غرفة الإذاعة الداخلية لهيئة مترو الأنفاق في محطة رمسيس تم تعميمها بكافة المحطات من خلال الإذاعة الداخلية للمحطات.

وتناولت الخطبة التي استغرقت حوالي 10 دقائق، فضائل شهر رمضان، وإدانة جميع الأديان السماوية لحادث الهجوم الذي استهدف الأقباط في محافظة المنيا.

وأكد هاني شمس الدين، في تصريحات خاصة، لـ"مصراوي"، أن الأزهر اختار مترو الأنفاق لإلقاء الخطب الدينية، كونه أكبر وسيلة نقل جماعي في ويستطيع من خلاله الوصول إلى فئة أكبر من الجمهور لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتأكيد على دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسيرة لمشايخ الطرق الصوفية بمنطقة الأزهر احتفالاً برؤية هلال شهر رمضان

    مسيرة لمشايخ الطرق الصوفية بمنطقة الأزهر احتفالاً برؤية هلال شهر رمضان

    أخبار
  • 16 معلومة عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان

    16 معلومة عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان

    أخبار
  • المترو: تجهيز مقر للجنة الفتوى في محطة الشهداء

    المترو: تجهيز مقر للجنة الفتوى في محطة الشهداء

    أخبار
  • الأرصاد تعلن توقعات طقس أول أيام رمضان: مائل للحرارة.. ونشاط للرياح

    الأرصاد تعلن توقعات طقس أول أيام رمضان: مائل للحرارة.. ونشاط للرياح

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السيسي لـ

    لـ"المصريين": "اللي شفتوه النهاردة مش هيعدي كده"أخبار

  • في أول ليالي رمضان.. مقتل مسجل خطر على يد جاره بسبب

    في أول ليالي رمضان.. مقتل مسجل خطر على يد جاره بسبب "الزينة"أخبار

  • فيديو.. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذين في ليبيا

    .. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذينأخبار

  • خبير عسكري: خطاب الرئيس أثلج صدور المصريين بعد حادث المنيا

    خبير عسكري: خطاب الرئيس أثلج صدور المصريين بعد حادث المنياأخبار

  • اسوشيتد برس: مقاتلات مصرية قصفت مواقع مسلحين شرقي ليبيا

    اسوشيتد برس: مقاتلات مصرية قصفت مواقع مسلحين شرقي ليبياأخبار

  • أهالي إمبابة وسط الحريق

    أهالي إمبابة وسط الحريق "شفنا يوم القيامة" (فيديو وصور)أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك"

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك"

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر

تعليق عادل إمام على خطاب الرئيس السيسي

تعليق عادل إمام على خطاب الرئيس السيسي

الجزيرة تنشر بيان «مجاهدي درنة» بعد الضربة الجوية المصرية

الجزيرة تنشر بيان «مجاهدي درنة» بعد الضربة الجوية المصرية