وعاظ الأزهر يبدأون نشاطهم في المترو بإلقاء خطبة عن فضائل شهر رمضان
وعاظ الأزهر يبدأون نشاطهم في المترو بإلقاء خطبة عن فضائل شهر رمضان
05:10 م السبت 27 مايو 2017
وعاظ الأزهر يبدأون نشاطهم في المترو
كتب - عبد الله قدري:
بدأ وعاظ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عصر السبت، نشاطهم الدعوي في مترو الأنفاق من خلال إلقاء خطب دينية يومية تذاع بكافة محطات المترو، والتي جاءت وفق برتوكول تعاون مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وشركة مترو الأنفاق.
وألقى الدكتور هاني شمس الدين مسؤول العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، خطبة بعد صلاة العصر من مقر غرفة الإذاعة الداخلية لهيئة مترو الأنفاق في محطة رمسيس تم تعميمها بكافة المحطات من خلال الإذاعة الداخلية للمحطات.
وتناولت الخطبة التي استغرقت حوالي 10 دقائق، فضائل شهر رمضان، وإدانة جميع الأديان السماوية لحادث الهجوم الذي استهدف الأقباط في محافظة المنيا.
وأكد هاني شمس الدين، في تصريحات خاصة، لـ"مصراوي"، أن الأزهر اختار مترو الأنفاق لإلقاء الخطب الدينية، كونه أكبر وسيلة نقل جماعي في مصر ويستطيع من خلاله الوصول إلى فئة أكبر من الجمهور لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتأكيد على دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مسيرة لمشايخ الطرق الصوفية بمنطقة الأزهر احتفالاً برؤية هلال شهر رمضان
-
16 معلومة عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان
-
المترو: تجهيز مقر للجنة الفتوى في محطة الشهداء
-
الأرصاد تعلن توقعات طقس أول أيام رمضان: مائل للحرارة.. ونشاط للرياح
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
السيسي لـ"المصريين": "اللي شفتوه النهاردة مش هيعدي كده"أخبار
-
في أول ليالي رمضان.. مقتل مسجل خطر على يد جاره بسبب "الزينة"أخبار
-
فيديو.. القوات الجوية تثأر لشهداء المنيا وتُدمر مركز تدريب المنفذينأخبار
-
خبير عسكري: خطاب الرئيس أثلج صدور المصريين بعد حادث المنياأخبار
-
اسوشيتد برس: مقاتلات مصرية قصفت مواقع مسلحين شرقي ليبياأخبار
-
أهالي إمبابة وسط الحريق "شفنا يوم القيامة" (فيديو وصور)أخبار