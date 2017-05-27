دقيقة حداد على أرواح «حادث المنيا» في اجتماع إسماعيل مع المحافظين

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في مستهل الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم السبت، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظين بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والأوقاف، والإسكان، والبيئة، والعدل، والري، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لاستعراض موقف التعديات على أراضي الدولة، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن في الحادث الغادر الذي وقع أمس بمحافظة المنيا.

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وشدد رئيس الوزارء على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد المصريين إلا تماسكًا وإصرارًا على هزيمة الإرهاب الأسود وكل من يدعمه ودحر عناصره الآثمة.