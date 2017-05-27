صور| مدير أمن البحيرة يوزع 1250 كرتونة رمضانية هدية للمواطنين
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أشرف اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، اليوم السبت، على توزيع 1250 كرتونة، تشمل سلع غذائية أساسية، على المواطنين الأشد فقرا فى مراكز وقرى المحافظة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وزع شوقي، كراتين رمضان بمركز أبو حمص وقسم دمنهور، وذلك في أثناء مروره بمركز شرطة أبو حمص وقسم شرطة دمنهور، لمتابعة سير العمل بهما.
وتقابل خلال مروره مع بعض المواطنين وتحاور معهم عما إذا كان هناك ثمة عقبات تقابلهم في أثناء تواجدهم بالمركز، لإنهاء مصالحهم، ووجه بسرعة إنهاء مطالب المواطنين وتذليل كافة العقبات والاهتمام بالجمهور المتردد على المركز.
وتفقد مدير أمن البحيرة، إدارة الأحوال المدنية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجازها، من حيث استخراج شهادات الميلاد أو قسائم الزواج أو القيد العائلي أو شهادات الوفاة.
ووجه مدير الأمن بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين، خاصة كبار السن.