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«التضامن»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «حادث الأتوبيس»

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«التضامن»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «حادث الأتوبيس» «التضامن»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «حادث الأتوبيس»

التحرير

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قال وكيل وزارة التضامن في المنيا مصطفى عبد الله، إنه سيتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث استهداف مواطنين كانوا في طريقهم لزيارة دير الأنبا صموئيل، و40 ألف جنيه للمصاب الذي مكث داخل المستشفى 72 ساعة، فيما عدا ذلك يتم صرف 2000 جنيه له.

وأضاف عبد الله، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن إجراءات تسليم الشيكات لأسر الشهداء، تتم بعد الانتهاء من إعلان الوراثة واستخراج شهادة الوفاة.

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وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم تحديد جلسة عاجله لإنهاء تلك الإجراءات، موضحًا أن من بين 28 شهيدًا كان نصيب المنيا 21، موزعين كالتالي: 9 في بني مزار، و4 في دير مواس، و3 في أبو قرقاص، و5 في مغاغة. والمصابون بينهم 13 مصابًا من محافظة بني سويف، و6 مصابين من مركز بني مزار، تم نقل 11 حالة إلى معهد ناصر، وحالتين إلى مستشفى الجلاء العسكري، وخرجت حالتان تماثلتا للشفاء.

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التحرير

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